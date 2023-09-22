Özel Eğitimde Ders Sayısının Azaltılması Gerekliliği

Herkesin bildiği gibi Özel Eğitim de bir müfredat yok, öğrenciye göre her şey ayarlanıp planlama yapılıyor. Bir müfredat olmadığı için, yeri geliyor bir gün çok şey yapılıyor, yeri geliyor hiçbir şey yapılamıyor neredeyse. Bu sınıflarda öğrencilerin dikkat süreleri zaten normal öğrencilere oranla da çok kısa olduğu için, bu öğrencileri her biri 40 Dk boyunca 6 ders 7 ders okulda tutmanın bence çok gerekli olmadığı düşüncesindeyim. Bu sınıflarda ders süresinin 30 dk şeklinde ve ders saatinin 4 ya da 5 ders ile sınırlandırılması, hem öğrencilerin dikkatlerini verdiği sürelerin daha verimli kullanılması hem de öğrencinin dersten sıkılıp dolayısıyla okuldan da soğumamalarını sağlayabilir.