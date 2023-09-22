Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


22 Eylül 2023 18:38
Zorunlu Hizmet Affının Götürdükleri
16.06.2023'ten önce atanan hiç kimse artık 2 yıla 1 kademe alamayacak. Sebep zorunlu hizmet affı. İyi de abi ben zaten bitirdim muaf değilim zaten, demeyin. Olmaz yine de alamazsın, diyorlar. Geçmiş olsun cümleten.

Çok Yazılan Konular

'Pdr Çözüm Önerisi' ni konuşuyoruz... 'medenice'Kuran'a saygısız davranılan yerlerden biri.. Mersin Mahmut Arslan Anadolu LisesiSınıfta hakimiyet kuramıyorumNeden PDR bölümünü kıskanıyorsunuz ?Uzman öğretmenlik 530 TL!Maaş Farkı Hesaplamasında 8000 TL Seyyanen Zam Dikkate Alınıyor Mu ?Öğretmenlerin haftanın 5 günü 8/17 okulda bulunmaları gerekliliğiuzman öğretmen maaşı ocak?ta 42000 lira olacak. Eğitim Öğretim Ödeneği Yatan İl ve İlçeler...Neyi bekliyoruz hocam ?

Sözlük

bir yapının yaşı nasıl hesaplanır 2 yeni kelime üretmek 1 fatih koparan 2 stonehenge 1 Cengiz Han'ın mezarı 4 radyo 1 Yanlış Evlilik 4 pilav 1 gözünüzü iyi kullanın 3 katakomb 1

Son Haberler

D-100'de metrobüs için ayrılan yoldaki dubaları deviren sürücüye gözaltıBorsa günü yükselişle tamamladıKadıköy'de 'hayasızca hareketlerde' bulunan kadına kitap okuma yükümlülüğüABD'de Türkiye karşıtlığıyla bilinen Senatör Menendez 'rüşvet almak'la suçlandıİzmir'de bombalı eylem hazırlığındaki DEAŞ üyelerine operasyon

Editörün Seçimi

Enflasyon canavarı tüik ve yüzde talep eden memurlar2024 Memur Zam Oranı Toplu Sözleşme Dahil (%15).Hayatımı değiştirmek istiyorumMülakat/Sertifika olsun isteyen Zekasına değil dayısına güvenen Türk gençliği.Dövmeli jandarma personeli Disiplin soruşturması, Soruşturmanın gizliliği ihlaliPolislere Neden Unvan Değişikliği Sınavı YokMutlu değilim dostlar var mı bu meslekte mutlu olan?Şözleşmeliden kadroya geçtim maaşım hala aynıBir zabıt katibinin en büyük dramı sizce nedir?