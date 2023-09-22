Zorunlu Hizmet Affının Götürdükleri

16.06.2023'ten önce atanan hiç kimse artık 2 yıla 1 kademe alamayacak. Sebep zorunlu hizmet affı. İyi de abi ben zaten bitirdim muaf değilim zaten, demeyin. Olmaz yine de alamazsın, diyorlar. Geçmiş olsun cümleten.

16.06.2023'ten önce atanan hiç kimse artık 2 yıla 1 kademe alamayacak. Sebep zorunlu hizmet affı. İyi de abi ben zaten bitirdim muaf değilim zaten, demeyin. Olmaz yine de alamazsın, diyorlar. Geçmiş olsun cümleten.