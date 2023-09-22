Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


22 Eylül 2023 18:48
Mülakat Konusunda Yine Tornistan Yapılması

Saçmalığın daniskası lan bir uygulama verilen söze rağmen bakan sıfatlı kişi tarafından yapılmak istenince ve kamuoyu tarafından tepkiyle karşılanınca tornistan yapıldı. Hiç bir fayda getirmeyeceği aşikar olan bir uygulamada diretmenin mantığı ne acaba ?

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 78'inci BM Genel Kurulu'nda katıldıktan sonra New York'taki Türkevi'nde kritik temaslarda bulundu. Erdoğan, New York ziyareti ile ilgili Türkevi'nde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kamuda mülakatın kaldırılması sizin seçim vaatleriniz arasındaydı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in geçtiğimiz günlerde yaptığı, öğretmen alımında yüzde 50 KPSS yüzde 50 mülakat uygulayacağız" şeklindeki açıklaması atama bekleyen öğretmen adaylarının tepkisine yol açtı. KPSS'ye ilaveten her türlü güvenlik soruşturmasına, mesleki yeterlilik ve sağlık araştırmasına evet ama mülakatlarda hakkaniyetli davranılacağına dair endişemiz var" diyorlar. Benzer bir durum Polis Eğitim Merkezlerine öğrenci alımında da yaşanmış. Yeterli KPSS ve mesleki dayanıklılık puanına sahip adaylar 45-50 saniyelik mülakatlarla elenmiş. Onlardan da sitem dolu mesajlar geliyor. Mülakat kaldırılacak sözünün sahibi olarak bu eleştirilere ne diyorsunuz?

Biz, mülakatları görevin gerektirdiği zorunluluklar dışında kaldırmayı vadettik. Görevin gerektirdiği hallerde ise hakkaniyetle hareket edilmesi temel yaklaşımımızdır. Mülakatlar çok sınırlı ve çok özel meslek gruplarında gerekli olabilir. Elbette mülakat komisyonlarının objektif kriterlerle oluşturulması konusu da çok mühim bir konu. Konuyu ilgili bakanlarımızla yakın görüşüyor, çalışıyoruz. Ben seçim vaatlerim içinde böyle bir söz verdiysem, bunu Milli Eğitim bakanımla, İçişleri Bakanımla görüşmek suretiyle, yeni bir yol haritasıyla ilerletiriz.

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