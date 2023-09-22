Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


22 Eylül 2023 19:12
TSK'da görev yapamaz tanısı

Herkese kolay gelsin.Rahatsızlıgımdan dolayı madde 42 d bendi 7 fırkasına gırıyorum bu maddede tskda gorev yapamaz tanısı.Muvazzaf subayım. Suan ne yapmam lazım calıstıgım bırlık kurula sevkedecek

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