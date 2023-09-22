Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


22 Eylül 2023 19:20
Ocakta oran %55 olur mu borçlandık
2024 Ocak zam oranı %55 olur mu

Memo6666
22 Eylül 2023 19:24
kesin olur hatta fazlası bile olur gibi

onder6
Şef
22 Eylül 2023 19:26
İnşallah çay içmekten korkak olduk herşey o kadar pahalı ki
Memo6666, 25 dk. önce
kesin olur hatta fazlası bile olur gibi

kerouac79
Şube Müdürü
22 Eylül 2023 19:30

olur... minimum %50 gelecek


Aksak bey
Şube Müdürü
22 Eylül 2023 19:43

Toplu sözleşme görüşmelerinde sayın bakan memurlar yüzde ,42 ye yakın zam alacak demişti. Geçen gün yüzde 50 ye yakın dedi. Daha 3 ay var. Yüzde ,70 ten kapatırız sorun yok

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