Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


22 Eylül 2023 19:20
Ocakta oran %55 olur mu?

2024 Ocak zam oranı %55 olur mu


Memo6666
22 Eylül 2023 19:24
kesin olur hatta fazlası bile olur gibi

onder6
Şef
22 Eylül 2023 19:26
İnşallah çay içmekten korkak olduk herşey o kadar pahalı ki
Memo6666, 8 saat önce
kesin olur hatta fazlası bile olur gibi

kerouac79
Şube Müdürü
22 Eylül 2023 19:30

olur... minimum %50 gelecek


Aksak bey
Şube Müdürü
22 Eylül 2023 19:43

Toplu sözleşme görüşmelerinde sayın bakan memurlar yüzde ,42 ye yakın zam alacak demişti. Geçen gün yüzde 50 ye yakın dedi. Daha 3 ay var. Yüzde ,70 ten kapatırız sorun yok


Anuşirvann
Genel Müdür
22 Eylül 2023 20:30

Yüzde 53 54 civarı olur.


özköro
Aday Memur
22 Eylül 2023 20:33
En az yüzde 60. Fazlası olur eksiği olmaz.

FoRNoX
Müsteşar Yardımcısı
22 Eylül 2023 20:46

Daha doğalgaz, elektrik zammı var. %60 civarı bekliyorum


payitaht26
Daire Başkanı
22 Eylül 2023 22:50

Yok mu arttıran


kimene47
Aday Memur
22 Eylül 2023 23:50
ben de 55-58 arası bekliyorum

kozmiktarihci
Şube Müdürü
23 Eylül 2023 00:14

En düşük internet 500 lirayi gececek 1 Ekimde


Muhtarimm
Aday Memur
23 Eylül 2023 01:36

https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Tuketici-Fiyat-Endeksi-Temmuz-2023-49649

Tablolar sekmesinden tablo ikiye bakın.

Tabloyu doğru okuyan 55 üstünü rahat görür .

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