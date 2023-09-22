Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


22 Eylül 2023 19:23
DHMİ özelleştiriliyor mu?

Kitlerin yapılandırılması dhmiyi nasıl etkileyecek sona mı yaklaşıyoruz acaba


Kpsbirincisi
Daire Başkanı
22 Eylül 2023 19:27

Dhmi kurulduğundan beri konuşulan konu.

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