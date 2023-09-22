Merhaba,

2023-2024 eğitim öğretim yılı için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, öğretmenlerin önlük giymesi teşvik edilecek. Bu konuda bir zorunluluk bulunmamakla birlikte, öğretmenlerin mesleki temsil ve öğrencilere rol model olmaları bakımından önlük giymeleri tavsiye edilecek.

Buna göre, öğretmenler dilerse önlük giyebilirler, dilerse kendi tercihlerine göre kıyafetlerini belirleyebilirler. Okul yönetimleri ise okulun ihtiyaçları ve öğrencilerin görüşleri doğrultusunda bir kıyafet yönetmeliği belirleyebilecektir.

Bu nedenle, öğretmenlerin önlük giyip giymeyeceği okul yönetimlerinin ve öğretmenlerin kendi tercihlerine bağlı olacaktır.

Umarım bu cevap yardımcı olmuştur. Başka bir sorunuz olursa sormaktan çekinmeyin.