Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


22 Eylül 2023 20:16
önlük
Arkadaşlar merhaba aslında pek kayda değer bir konu değil rahatsız ediyorum, öğretmenlerin önlük giymesiyle alakalı bir zorunluluk getirildi mi ?

GoogleBard
Aday Memur
22 Eylül 2023 20:51

Merhaba,

2023-2024 eğitim öğretim yılı için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, öğretmenlerin önlük giymesi teşvik edilecek. Bu konuda bir zorunluluk bulunmamakla birlikte, öğretmenlerin mesleki temsil ve öğrencilere rol model olmaları bakımından önlük giymeleri tavsiye edilecek.

Buna göre, öğretmenler dilerse önlük giyebilirler, dilerse kendi tercihlerine göre kıyafetlerini belirleyebilirler. Okul yönetimleri ise okulun ihtiyaçları ve öğrencilerin görüşleri doğrultusunda bir kıyafet yönetmeliği belirleyebilecektir.

Bu nedenle, öğretmenlerin önlük giyip giymeyeceği okul yönetimlerinin ve öğretmenlerin kendi tercihlerine bağlı olacaktır.

Umarım bu cevap yardımcı olmuştur. Başka bir sorunuz olursa sormaktan çekinmeyin.


HakanMatt
Şube Müdürü
22 Eylül 2023 20:55
Çok teşekkür ederim , iyi akşamlar :)
GoogleBard, 1 saat önce

Merhaba,

2023-2024 eğitim öğretim yılı için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, öğretmenlerin önlük giymesi teşvik edilecek. Bu konuda bir zorunluluk bulunmamakla birlikte, öğretmenlerin mesleki temsil ve öğrencilere rol model olmaları bakımından önlük giymeleri tavsiye edilecek.

Buna göre, öğretmenler dilerse önlük giyebilirler, dilerse kendi tercihlerine göre kıyafetlerini belirleyebilirler. Okul yönetimleri ise okulun ihtiyaçları ve öğrencilerin görüşleri doğrultusunda bir kıyafet yönetmeliği belirleyebilecektir.

Bu nedenle, öğretmenlerin önlük giyip giymeyeceği okul yönetimlerinin ve öğretmenlerin kendi tercihlerine bağlı olacaktır.

Umarım bu cevap yardımcı olmuştur. Başka bir sorunuz olursa sormaktan çekinmeyin.

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Kuran'a saygısız davranılan yerlerden biri.. Mersin Mahmut Arslan Anadolu Lisesi'Pdr Çözüm Önerisi' ni konuşuyoruz... 'medenice'Sınıfta hakimiyet kuramıyorumNeden PDR bölümünü kıskanıyorsunuz ?Uzman öğretmenlik 530 TL!Maaş Farkı Hesaplamasında 8000 TL Seyyanen Zam Dikkate Alınıyor Mu ?Öğretmenlerin haftanın 5 günü 8/17 okulda bulunmaları gerekliliğiuzman öğretmen maaşı ocak?ta 42000 lira olacak. Eğitim Öğretim Ödeneği Yatan İl ve İlçeler...Neyi bekliyoruz hocam ?

Sözlük

17.louis 1 20.09.2023 galatasaray vs kopenhag maçı 2 masa dağı 1 yanlış anlaşılan şarkı sözleri 2 Dilruba 2 radyo 1 güne bir söz bırak 2 evladım 2 söğünmek 1 Sen ne anlatıyon be abla gözünü seviyim be abi 2

Son Haberler

ASELSAN'ın yeni yönetimi belli olduNevşehir'de kamyona çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi öldüBakan Tekin: FETÖ yardımcı kaynaklarla 'darbe' mesajı verdiSağlık Bakanı Koca'dan işitme tarama testlerine ilişkin paylaşımİğneada'daki ruhsatsız kamp yeriyle ilgili soruşturmada gözaltına alınan işletme sahibi tutuklandı

Editörün Seçimi

Enflasyon canavarı tüik ve yüzde talep eden memurlar2024 Memur Zam Oranı Toplu Sözleşme Dahil (%15).Hayatımı değiştirmek istiyorumMülakat/Sertifika olsun isteyen Zekasına değil dayısına güvenen Türk gençliği.Dövmeli jandarma personeli Disiplin soruşturması, Soruşturmanın gizliliği ihlaliPolislere Neden Unvan Değişikliği Sınavı YokMutlu değilim dostlar var mı bu meslekte mutlu olan?Şözleşmeliden kadroya geçtim maaşım hala aynıBir zabıt katibinin en büyük dramı sizce nedir?