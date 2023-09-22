Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


22 Eylül 2023 20:26
4b güvenlik görevlisi zabıt katipliğini kazanırsa geçebilir mi ?

Arkadaşlar 4b güvenlik görevlisi olarak çalışmaktayım zabıt katipliği mülakatına girdim sonuçlanmasını bekliyorum kazanırsam geçebilir miyim bilen var mı acaba ?


KATİBELER
Aday Memur
22 Eylül 2023 20:43

Sakın geçme çok zor bir meslek bin pişman olacaksn


KATİBELER
Aday Memur
22 Eylül 2023 20:44

Birkaç katibe sor bakaym hayatının hatasını yaparsn ... üzerinde hep baskımobing azar olacak ona gör

Toplam 2 mesaj

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