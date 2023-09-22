Kamu Personeli \ Kadrolu işçiler ile taşeron firma personeli
Editörler : crops35


22 Eylül 2023 20:37
Ankara Bugsaş
merhabalar bugsaş tekniker teknisyen alımı yapıyor. şartlar neler maaş vb şeyler hakkında bilgisi olan var mı

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Belediye Şirketi Hakları KadroKİT taşeronları tek başlıkta

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