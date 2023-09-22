Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


22 Eylül 2023 20:59
Rapor bitimi hastaneye yatış hakkında

Herkese merhabalar

Kontrollü heyet raporum var kontrol günü hastaneye yatış ve aynı gün ameliyat olacağım herhangi bir sorun olur mu personel şube rapor bitimi başlama yapman lazım diyor bu arada görev mahalli dışında başka bir ildeyim bilgi verirseniz sevinirim teşekkürler

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