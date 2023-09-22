Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


22 Eylül 2023 20:59
2-4 Ekim Erzurum Taslak Kitap Semineri

Merhaba, bugün 2-4 Ekim'de Erzurum Taslak Kitap İnceleme seminerine görevlendirildiğimi öğrendim. Geçen ay da bir grup arkadaş bu seminere gitmişti sanırım. Bu seminere katılan arkadaşlar biraz bilgi verebilir mi? Terminal-Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü arası ulaşım imkanı nasıl? Yolluk veriliyor mu? Eğitimler saat kaça kadar sürüyor? Bir gece öncesi otobüsle gidip ertesi gün seminere katılsak nasıl olur?

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