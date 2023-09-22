Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : Renjiro


22 Eylül 2023 21:25
Akademisyen Maaşları

Bugün bir Anadolu şehrinde belediye otobus şoförü ile konustum maaşını sordum. Mesai ile 35 bini buluyor dedi. Bilimi birakalim film mi çevirelim. Koltuğundan olmak istemeyenler camiasının sorunlarını yukarıya iletmiyor. Bununla da kalmıyor "her şey harika gidiyor" paylaşımları da yapıyorlar.

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