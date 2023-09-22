Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


22 Eylül 2023 21:28
Görevde yükselme

Sa arkadaşlar infaz koruma memuru görevde yükselmeyle lise yada iibf mezunu diyelim Başmemurluk,idare memurluğu,saymanlık haricinde hangi yükselme sınavlarına girebilir ?


d3nra
22 Eylül 2023 21:31

Şeflik sınavınada girebilirsin.


d3nra
22 Eylül 2023 21:32

lise mezunu isen sadece memur ve ilgili teknisyenlik sınavına girersin


KNY46
Aday Memur
22 Eylül 2023 21:48

Bakanlığın farklı sınavına giremiyor demi atıyorum icra müdürlüğüdür falan


d3nra
22 Eylül 2023 21:58

Hayır sadece ceza ve tevkif evleri sınavlarına girebilirler

KNY46, 16 dk. önce

Bakanlığın farklı sınavına giremiyor demi atıyorum icra müdürlüğüdür falan


KNY46
Aday Memur
22 Eylül 2023 21:59

Tşk ederim hocam

d3nra, 6 dk. önce

Hayır sadece ceza ve tevkif evleri sınavlarına girebilirler

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