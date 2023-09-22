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Editörler : oto-danisman-expert


22 Eylül 2023 21:41
Eminotomotiv

Emin otomotiv 'den faizsiz 3 ay vadeli araç alan var mı? Organizasyon ücreti falan ödüyoruz, peşinat ödüyoruz. Sonra taksitler vs. Tamam misal 400 bin lira için aylık ne kadar taksit ödeniyor.? Ayrıca 3. Ayda gerçekten ödeme yapılıyor mu? Bu şekil araç alan varsa yardımcı olursa sevinirim.

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