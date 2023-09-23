Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


23 Eylül 2023 01:35
yolluk

Rotasyona tabi olan memuriyetlerde, ilk defa memuriyete başlayanlara yolluk veriliyor mu, yoksa ilkinde verilmeyip daha sonraki yer değişikliklerinde mi yolluk veriliyor?

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