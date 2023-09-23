Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


23 Eylül 2023 02:06
İcradan sonra kredi

Şeflerim icradan çıkalı 6-7. Ay oldu nişan düğün için para lazım olacak nasıl ve ne şekilde Kredi şansım olur

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