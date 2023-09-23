KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


23 Eylül 2023 05:28
guvenlik soruşturması için yardım

arkadaşlar benim 1. derece ailemde fetöden ihraç var ve ceza dosyası devam ediyor, ben kpss b ile kurum avukatlığı ya da düz memuriyet istiyorum, benim sicilim tertemiz sizce sıkıntı yaşar mıyım ya da hangi bakanlıklar sıkıntı yaratmaz

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