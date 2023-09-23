Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


23 Eylül 2023 08:46
Gene Malatya Meb
21-22 Eylül tarihlerinde açıklanması gereken işk defa yönetici atama mülakat listeleri ve tarihleri şu saat olmuş hala açıklanmadı. şaşırdım mı tabi ki hayır. atomu parçalamak zor tabiki.

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