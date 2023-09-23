Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


23 Eylül 2023 09:33
1.sinif öğrencisine mobbing uygulandığını düşünüyorum

Okulun ilk gününden beri 71 aylık diye istenmeyen bir öğrenci..daha 2.gun müzik eşliğinde oynamadı diue yadirganan bir çocuk ve henüz ilk hafta dolmadan ağlıyor diye onca öğrencinin gözü önünde telefonunu eline alıp videosunu çekerek rencide edilmesi ve veliye gelin çocuğunuz zaten küçük ve ağlıyor gerekeni yapın diye axarlanması..sizce bu durumu ben mi yanlış anlıyorum yoksa yanlış giden birseyler mi var..


yarınlar-bizimdir123
Aday Memur
23 Eylül 2023 09:46

Keşke şimdi öğrenci olsaydım. Kimse bu kadar bizi düşünmedi Ben 1. Sınıftakeyden tuvalet hortumuyla dayak yedim sırtım 2 gün acıdı.... vay be ne zalim günlerdi bir an anımsadım da .... sorunuza gelince bence kasti yapılan bir şey yok çocuk uyum sağlamakta zorlanıyor ve zorlandıkça böyle şeyler ortaya çıkıyor bu gibi çocuklar için ilk haftalar yardımcı olun ama sonra asla yanından durmayın okula bırakın ve çıkın gidin. 10 dakika sonra deli danalar gibi diğer çocuklarla hoplar zıplar


SINIF54
Şef
23 Eylül 2023 09:52
Ben de sınıf öğretmeniyim ve 72 aylık ve üzeri cocukları mecbur alıyoruz ama 72 nin altı 1 gün bile olsa veliyi ikna etmeye çalışıyoruz. 72 aylık bile küçük. Düşünün ki biz 84 ü doldurdugumuzda ilkokula baslıyorduk. Öğretmen de sınıftaki diger arkadaslarından farkını görüp size göstermek istemiş olabilir. Küçük baslamaması sizin cocugunuz için en hayırlısıdır eger durum böyleyse. İstisnalar tabiki var ama genel gözlemim bu sekilde. Rencide etmiş kısmını bilmiyorum görmedigim için. Ama veli ve cocuk tatlı dille ikna edilmeli diyorum ben

zzahidem
Aday Memur
23 Eylül 2023 10:05

Bende anaokulunda egitim veriyorum ve hiçbir öğrenci ilk gun verdiği tepkiler ya da sergilediği davranışlarla degerlendirilemez..tabi çocuğun gercwktwn sıkıntısı varsa belli olur o istisna...

yarınlar-bizimdir123, 3 saat önce

Keşke şimdi öğrenci olsaydım. Kimse bu kadar bizi düşünmedi Ben 1. Sınıftakeyden tuvalet hortumuyla dayak yedim sırtım 2 gün acıdı.... vay be ne zalim günlerdi bir an anımsadım da .... sorunuza gelince bence kasti yapılan bir şey yok çocuk uyum sağlamakta zorlanıyor ve zorlandıkça böyle şeyler ortaya çıkıyor bu gibi çocuklar için ilk haftalar yardımcı olun ama sonra asla yanından durmayın okula bırakın ve çıkın gidin. 10 dakika sonra deli danalar gibi diğer çocuklarla hoplar zıplar


zzahidem
Aday Memur
23 Eylül 2023 10:12

Sizde kendinizce haklısınız tabi ama çocuğun ağlarken dibine kadar girip videosunun çekilmesi hassas bir yapıya sahip cocuk için onur kırıcı bir durum değil mi

SINIF54, 2 saat önce
Ben de sınıf öğretmeniyim ve 72 aylık ve üzeri cocukları mecbur alıyoruz ama 72 nin altı 1 gün bile olsa veliyi ikna etmeye çalışıyoruz. 72 aylık bile küçük. Düşünün ki biz 84 ü doldurdugumuzda ilkokula baslıyorduk. Öğretmen de sınıftaki diger arkadaslarından farkını görüp size göstermek istemiş olabilir. Küçük baslamaması sizin cocugunuz için en hayırlısıdır eger durum böyleyse. İstisnalar tabiki var ama genel gözlemim bu sekilde. Rencide etmiş kısmını bilmiyorum görmedigim için. Ama veli ve cocuk tatlı dille ikna edilmeli diyorum ben

difficulties
Şef
23 Eylül 2023 10:22

Sorun sizde. Çocuğu rahat bırakın. Sorunlu anne baba. Nerede görsem tanırım.

zzahidem, 2 saat önce

Sizde kendinizce haklısınız tabi ama çocuğun ağlarken dibine kadar girip videosunun çekilmesi hassas bir yapıya sahip cocuk için onur kırıcı bir durum değil mi


zzahidem
Aday Memur
23 Eylül 2023 10:32

Tesekkur ederim çok açıklayıcı yorumda bulundunuz.. nerede diyordum bu savunmacı kendini dev aynasında gören zihniyetteki şahsiyet..

difficulties, 2 saat önce

Sorun sizde. Çocuğu rahat bırakın. Sorunlu anne baba. Nerede görsem tanırım.


difficulties
Şef
23 Eylül 2023 10:41

Önce saldırı, sonra inkar, üniversite zamanında da kabullenirsiniz.

Milyonlarca çocuk milyonlarca aile başlıyor. Aynı sınıfta 40 kişi aynı öğretmenle derse giriyor. Bireysel farklılıkları aile oluşturuyor. Ya dün ya bugün yaptığınız yanlışların meyvesini topluyorsunuz. Afiyet olsun.

zzahidem, 2 saat önce

Tesekkur ederim çok açıklayıcı yorumda bulundunuz.. nerede diyordum bu savunmacı kendini dev aynasında gören zihniyetteki şahsiyet..


zzahidem
Aday Memur
23 Eylül 2023 10:55

Olayın neresinden baktığınızi anlamak zor değil...size göre tüm öğretmenler sütten çıkmış ak kaşık ve mükemmeller asla da hata yapamazlar öyle değil mi..Ben çocuğun ne annesiyim ne de babası..cocuk gelişimi mezunu, yıllardır okul öncesinde çalışmış ve yüzlerce belki binlerce öğrenci ve veli ile muhatap olmuş, çocuğu en iyi tanjyanlardan ,yıllardır gözlemlemjs ve gelişiminin ne düzeyde olduğunu görmüş biriyim....olayi bilmeden direkt yargı dağıtmaya başladınız,umarım o çocuğun psikolojisini anlayacak ya da anlamlandiracak şeylerle karşılaşırsınız ve biraz da olsa vicdaninizi dinlemek zorunda kalacak şeyler yaşarsınız.. selametle..

difficulties, 2 saat önce

Önce saldırı, sonra inkar, üniversite zamanında da kabullenirsiniz.

Milyonlarca çocuk milyonlarca aile başlıyor. Aynı sınıfta 40 kişi aynı öğretmenle derse giriyor. Bireysel farklılıkları aile oluşturuyor. Ya dün ya bugün yaptığınız yanlışların meyvesini topluyorsunuz. Afiyet olsun.


Ogr.1
Memur
23 Eylül 2023 10:58

O öğretmenle mutlu bir okul hayatı geçiremezsiniz. Bence ya sınıf değiştirin ya da okulöncesine yollayın öğrencimizi. Size de, öğretmene de, çocuğumuza da yazık olur.


crabnet355
Müsteşar Yardımcısı
23 Eylül 2023 11:25
71 aylık çocuk okula yollanır mı? Anne Babada hiç vicdan yokmuş..Sadece 1 de değil her sınıfta yaşıtlarından geri kalacak.Anne Baba başından atmak için veriyor okula sonra çocuğum mobbing görüyor tam saçmalık.Veli istiyor ki benim çocuğum küçük özel muamele görsün.Böyle bir şey mümkün mü?

difficulties
Şef
23 Eylül 2023 11:50

Çocuğun annesinin siz olmaması bir nebze sevindirdi beni doğrusu. Aileye sorunun onlarda olduğunu iletin. Sonra size bakıp şükretsinler. Sizin gibide olabilirlerdi.

Son bir tavsiye. Aileyi rahat bırakın da öğretmeninin dediklerini yapsın. Hayatımız sizin gibi "tanıyorum çocuğumu" diyenlere çocuğunu anlatmakla geçiyor.

zzahidem, 1 saat önce

Olayın neresinden baktığınızi anlamak zor değil...size göre tüm öğretmenler sütten çıkmış ak kaşık ve mükemmeller asla da hata yapamazlar öyle değil mi..Ben çocuğun ne annesiyim ne de babası..cocuk gelişimi mezunu, yıllardır okul öncesinde çalışmış ve yüzlerce belki binlerce öğrenci ve veli ile muhatap olmuş, çocuğu en iyi tanjyanlardan ,yıllardır gözlemlemjs ve gelişiminin ne düzeyde olduğunu görmüş biriyim....olayi bilmeden direkt yargı dağıtmaya başladınız,umarım o çocuğun psikolojisini anlayacak ya da anlamlandiracak şeylerle karşılaşırsınız ve biraz da olsa vicdaninizi dinlemek zorunda kalacak şeyler yaşarsınız.. selametle..

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