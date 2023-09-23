1.sinif öğrencisine mobbing uygulandığını düşünüyorum

Ben de sınıf öğretmeniyim ve 72 aylık ve üzeri cocukları mecbur alıyoruz ama 72 nin altı 1 gün bile olsa veliyi ikna etmeye çalışıyoruz. 72 aylık bile küçük. Düşünün ki biz 84 ü doldurdugumuzda ilkokula baslıyorduk. Öğretmen de sınıftaki diger arkadaslarından farkını görüp size göstermek istemiş olabilir. Küçük baslamaması sizin cocugunuz için en hayırlısıdır eger durum böyleyse. İstisnalar tabiki var ama genel gözlemim bu sekilde. Rencide etmiş kısmını bilmiyorum görmedigim için. Ama veli ve cocuk tatlı dille ikna edilmeli diyorum ben

Ben de sınıf öğretmeniyim ve 72 aylık ve üzeri cocukları mecbur alıyoruz ama 72 nin altı 1 gün bile olsa veliyi ikna etmeye çalışıyoruz. 72 aylık bile küçük. Düşünün ki biz 84 ü doldurdugumuzda ilkokula baslıyorduk. Öğretmen de sınıftaki diger arkadaslarından farkını görüp size göstermek istemiş olabilir. Küçük baslamaması sizin cocugunuz için en hayırlısıdır eger durum böyleyse. İstisnalar tabiki var ama genel gözlemim bu sekilde. Rencide etmiş kısmını bilmiyorum görmedigim için. Ama veli ve cocuk tatlı dille ikna edilmeli diyorum ben