inşaat mühendisliği mülakatına girecek olanlar.

Merhaba arkadaşlar ünvan değişikliği inşaat mühendisliği bölümünden en az 23 kişi mülakata girecek. Grubumuzda 18 kişi var. Şimdiye kadar herhangi bir grubumuza katılmayan ses çıkarmayan 5 arkadaşımızdan olanlar varsa bize katılırlarsa seviniriz. Mülakatı geçmeniz halinde zaten tercihler için iletişim kurmaya çalışacaksınız.

Merhaba arkadaşlar ünvan değişikliği inşaat mühendisliği bölümünden en az 23 kişi mülakata girecek. Grubumuzda 18 kişi var. Şimdiye kadar herhangi bir grubumuza katılmayan ses çıkarmayan 5 arkadaşımızdan olanlar varsa bize katılırlarsa seviniriz. Mülakatı geçmeniz halinde zaten tercihler için iletişim kurmaya çalışacaksınız.