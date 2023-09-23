Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


23 Eylül 2023 09:51
inşaat mühendisliği mülakatına girecek olanlar.
Merhaba arkadaşlar ünvan değişikliği inşaat mühendisliği bölümünden en az 23 kişi mülakata girecek. Grubumuzda 18 kişi var. Şimdiye kadar herhangi bir grubumuza katılmayan ses çıkarmayan 5 arkadaşımızdan olanlar varsa bize katılırlarsa seviniriz. Mülakatı geçmeniz halinde zaten tercihler için iletişim kurmaya çalışacaksınız.

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