memurlar.net premium üyelik aç da kurtulalım.

yani uygulama açılır açılmaz reklam. yorumları okuyayım diyorum, basıyorum yorum simgesine reklam. yorum yazayım diyorum simgeye tıkladığım gibi reklam. telefondan bildirim geliyor, ne oldu diye bakıyorum memurlar netten 2-3 saniye çıkıp geri girdiğimde yine reklam. Reklam, reklam, reklammmm. uygulama kullanılmaz hale geldi artık. zaten troller dadanmıştı, şimdi bir de yapay zekaya cevap yazdıran troller dadandı. artık memurlar.net site etkileşim alsın diye bunları kasıtlı yapıyor düşüncesi oluştu bende. 10 yıldan uzun bir süredir hergün düzenli bir şekilde girip baktığım siteye, artık 2-3 günde bir girip üstün körü bakıp çıkıyorum. zaten troll başlıkları ve yorumları silmeyen ya da görmeyen editörler şimdi bu başlığı görüp hemen yayından kaldıracaktır. bana daha az reklam içeren bir site önerecek hocalarımızın, değerli tavsiyelerine açığım.

yani uygulama açılır açılmaz reklam. yorumları okuyayım diyorum, basıyorum yorum simgesine reklam. yorum yazayım diyorum simgeye tıkladığım gibi reklam. telefondan bildirim geliyor, ne oldu diye bakıyorum memurlar netten 2-3 saniye çıkıp geri girdiğimde yine reklam. Reklam, reklam, reklammmm. uygulama kullanılmaz hale geldi artık. zaten troller dadanmıştı, şimdi bir de yapay zekaya cevap yazdıran troller dadandı. artık memurlar.net site etkileşim alsın diye bunları kasıtlı yapıyor düşüncesi oluştu bende. 10 yıldan uzun bir süredir hergün düzenli bir şekilde girip baktığım siteye, artık 2-3 günde bir girip üstün körü bakıp çıkıyorum. zaten troll başlıkları ve yorumları silmeyen ya da görmeyen editörler şimdi bu başlığı görüp hemen yayından kaldıracaktır. bana daha az reklam içeren bir site önerecek hocalarımızın, değerli tavsiyelerine açığım.