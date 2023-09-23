Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


23 Eylül 2023 10:18
memurlar.net premium üyelik aç da kurtulalım.
yani uygulama açılır açılmaz reklam. yorumları okuyayım diyorum, basıyorum yorum simgesine reklam. yorum yazayım diyorum simgeye tıkladığım gibi reklam. telefondan bildirim geliyor, ne oldu diye bakıyorum memurlar netten 2-3 saniye çıkıp geri girdiğimde yine reklam. Reklam, reklam, reklammmm. uygulama kullanılmaz hale geldi artık. zaten troller dadanmıştı, şimdi bir de yapay zekaya cevap yazdıran troller dadandı. artık memurlar.net site etkileşim alsın diye bunları kasıtlı yapıyor düşüncesi oluştu bende. 10 yıldan uzun bir süredir hergün düzenli bir şekilde girip baktığım siteye, artık 2-3 günde bir girip üstün körü bakıp çıkıyorum. zaten troll başlıkları ve yorumları silmeyen ya da görmeyen editörler şimdi bu başlığı görüp hemen yayından kaldıracaktır. bana daha az reklam içeren bir site önerecek hocalarımızın, değerli tavsiyelerine açığım.

bulaşşıkk
Memur
23 Eylül 2023 11:05

Aynısından bir sürü başlık var. Onlara da yazdım. Brave tarayıcı kullanın reklamlardan kurtulun.


bulaşşıkk
Memur
23 Eylül 2023 11:08

Uygulama reklamlarından kurtulmak için de telefonun ayarlarından bağlantı kısmına girin. Özel dns yazan yeri seçin ve kutucuğa dns.adguard.com yazıp kaydedin. Ardından telefonu yeniden başlatın reklamlardan kurtulun.


didaof
Aday Memur
23 Eylül 2023 11:20

Brave tarayıcı var onu kullanın

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