Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


23 Eylül 2023 10:43
Geçici Görev Süresi Bitimi

Merhaba şu anda mazeretimden ötürü geçici görev ile talep ettiğim şehirdeki ceza infaz kurumunda görev yapıyorum ilk etapta 6 ay 6 ay olarak 2 defa uzatıldı akabinde 1 sene uzatıldı geçici görev sürem bir aya geçici görev sürem sona eriyor. Yönetmelikte geçici görevlendirildiğinde kurumda 2 sene görev yaptığım için kadromu talep edebileceğime daire bir bilgi edindim yalnız buna istinaden olan kanundaki maddeye ulaşamadım bu konuda bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim.

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