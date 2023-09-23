Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


23 Eylül 2023 11:20
Polis okulunda alnım çatladı raporlarım mevcut beynimin iki tarafında da iyi huylu kist mevcut

Abilerim sabit nokta için komserle görüşmeye gittim düzgünce dinlemedi bile müdüre çıksam raporlarım ile sabite verir mi (bilgisayar gibi sabit Bi yere bakmam da yasak )


Ayralll
Aday Memur
23 Eylül 2023 11:23

Bilgi verir misiniz abilerim


İdillituran
Aday Memur
23 Eylül 2023 11:40
verir çık hemen
Toplam 2 mesaj

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