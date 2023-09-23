Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


23 Eylül 2023 11:20
Dhmi Yozgat'a atananlar

Yozgat'a atananlar hangi havaalimanında başlıyacak bilgisi olan varmı,birde Yozgat havaalanı ne zaman açılacak?

Çok Yazılan Konular

TCDD özelleştiriliyor mu?DHMİ ye atananlarDHMİ eğitimEÜAŞ ( elektrik üretim anonim şirketi )görevde yükselme ve unvan değişikliği snv.MKE kurumunda herşey baştan aşağı değişecekTEİAŞ' da 8 Yıldır Yapılmayan Görevde Yükselme SınavıDHMİ elektrik havacılık tazminatı gerçekleriDHMİ özelleştiriliyor mu?DHMİ becayiş talepleri

Sözlük

en kötü ilk randevu tecrübeleri 1 İzmir Köpek Otelleri 1 pilav 1 rama setu 1 svastika 1 feral child 1 davut ve calut 1 masa dağı 1 yanlış anlaşılan şarkı sözleri 2 şu an çalan şarkı 3

Son Haberler

Hızlı tren hizmeti alan il sayısı 52'ye çıkacakCHP'de kurultay tarihi salı günü netleşecekBakan Tekin'den 'Kariyer Basamakları Sınavı' açıklamasıKahramanmaraş'ta 4,6 büyüklüğünde depremEhliyet sınavını beklerken 10 metrelik duvardan düşen kişi öldü

Editörün Seçimi

Ocakta oran %55 olur mu?Enflasyon canavarı tüik ve yüzde talep eden memurlar2024 Memur Zam Oranı Toplu Sözleşme Dahil (%15).Hayatımı değiştirmek istiyorumMülakat/Sertifika olsun isteyen Zekasına değil dayısına güvenen Türk gençliği.Dövmeli jandarma personeli Disiplin soruşturması, Soruşturmanın gizliliği ihlaliPolislere Neden Unvan Değişikliği Sınavı YokMutlu değilim dostlar var mı bu meslekte mutlu olan?Şözleşmeliden kadroya geçtim maaşım hala aynı