Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


23 Eylül 2023 13:10
Uzman öğretmenlik mülakatı geliyor sanki.

Öğretmenler Odası sohbetlerimizin en önemli konularından birisi kariyer basamakları oluyor. Bu konuda nihai çözüm için AYM?nin gerekçeli kararını bekliyoruz. Ancak kısa vadeli önümüzdeki sınav için küçük bir düzenleme planlıyoruz. Eğer daha önceki gibi test sınavı yaparsak, bu sınavın bir mali yükü var. Ayrıca en az 10 yıllık bir öğretmenin bir test sınavı ile değerlendirilmesini de doğru bulmuyorum. O yüzden bu konuda hazırladığımız bir formülü önümüzdeki hafta sizlerle paylaşacağız. Hem kanundaki sınav zorunluluğunu aşacak, hem sınav ücreti sıkıntısını ortadan kaldıracak ve hem de genel politikalarımızla uyumlu hızlı çözüm üretmiş olacağız. Böylece öğretmenler odası sohbetlerimizden bir talebi daha hayata geçirmiş olacağız.

Bu ifadeler mülakatın habercisi bence.


atahoca
Genel Müdür
23 Eylül 2023 13:24

Öğretmen adaylarına 45 dakika ders anlattıracaklarına göre uzman adaylarına bir gün, başöğretmen adaylarına bir hafta ders anlattırırlar artık.

Doktorlara da TUS maddi yük oluyor. Misal cerrahlara ameliyat yaptırıp uzmanlık verirler. Kadavra bulabilirlerse onu üzerinde mülakat yaparlar.

Darısı müteahhitlerin başına... Milletvekili adaylarına oy yetmez. Halktan oluşacak inançlı, hak yemeyen bir heyet oluşturulup mülakat yaptırılabilir.

Bu arada öğretmenler, bu sohbetlerin hangi okulların öğretmenler odasında yapıldığını ve sohbete katılan yükse fikirli öğretmenlerin kim olduğu konusunda epey meraklı...


şaşkın tarihçi
Genel Müdür
23 Eylül 2023 13:27
10 swnelik öğretmene test yapıp tepki çekmekten iyidir ufak bir komisyona 10 yılda neler yaptığını, uzmanlığı hakedecek düzeyde çalışmalar yapıp yapmadığını, uzmanlığı neden istediğini , uzman olursa milli eğitime neler katabileceğini anlatmak daha mantıklı

uca
Daire Başkanı
23 Eylül 2023 14:19

hadi insallah


Canahber
Aday Memur
23 Eylül 2023 14:24
sınavı bu senelik online yapacaklar.
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