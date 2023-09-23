Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


23 Eylül 2023 13:26
Kpss ortaöğretimden atanmışken kpss lisans bölümüme geçiş

Ortaöğretim kpss den memur olduktan sonra üniversite diploması alırsam bölümümün memurluğuna sınavsız geçiş yapabilir miyim ?

Sosyal hizmet bölümüm

Nasıl oluyor kolay mı yoksa kpss lisanstan mi atanmaliyim?


Mehmet448
Aday Memur
23 Eylül 2023 14:59
kpss lisanstan tekrar girmeniz gerekiyor çok büyük referanslarınız yoksa eğer
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