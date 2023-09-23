Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


23 Eylül 2023 13:56

Üniversite memurluğu mu yoksa memleketine yakın kit kurumunda memurluk mu ?
Merhaba arkadaşlar sizce üniversitede memleketimize uzak bir yerde 657 memurluk mu yoksa memleketimize yakın kit kurumlarında memurluğu mu tercih edersiniz ? (Üniversite memurluğu İstanbul da)

Bu ankete 1 saat 38 dakikada, 3 kişi oy kullandı

Merhaba arkadaşlar sizce üniversitede memleketimize uzak bir yerde 657 memurluk mu yoksa memleketimize yakın kit kurumlarında memurluğu mu tercih edersiniz ? (Üniversite memurluğu İstanbul da)

melo1616
23 Eylül 2023 14:35

İstanbul memleketin mi ona göre değişir

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

TCDD özelleştiriliyor mu?DHMİ ye atananlarDHMİ eğitimEÜAŞ ( elektrik üretim anonim şirketi )görevde yükselme ve unvan değişikliği snv.MKE kurumunda herşey baştan aşağı değişecekTEİAŞ' da 8 Yıldır Yapılmayan Görevde Yükselme SınavıDHMİ elektrik havacılık tazminatı gerçekleriDHMİ özelleştiriliyor mu?DHMİ becayiş talepleriÜniversite memurluğu mu yoksa memleketine yakın kit kurumunda memurluk mu ?

Sözlük

basmati pirinci 5 Dilruba 2 nohut 1 denetim 1 ekinoks 2 güne bir söz bırak 2 feral child 1 davut ve calut 1 Turgut bayraktar belgeselleri 1 evladım 2

Son Haberler

Esnafa kargo şoku: Kargoya verdiği 325 bin lira değerinde altın kaybolduBakan Tekin: Meslek liseleri öğrencilerimize çok iyi bir gelecek vadediyorHAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan 'kıdem tazminatı' açıklamasıHızlı tren hizmeti alan il sayısı 52'ye çıkacakAnkara'daki ücretsiz ulaşım tartışmasında parka çekilen otobüs sayısı 21 oldu

Editörün Seçimi

Ocakta oran %55 olur mu?Enflasyon canavarı tüik ve yüzde talep eden memurlar2024 Memur Zam Oranı Toplu Sözleşme Dahil (%15).Hayatımı değiştirmek istiyorumMülakat/Sertifika olsun isteyen Zekasına değil dayısına güvenen Türk gençliği.Dövmeli jandarma personeli Disiplin soruşturması, Soruşturmanın gizliliği ihlaliPolislere Neden Unvan Değişikliği Sınavı YokMutlu değilim dostlar var mı bu meslekte mutlu olan?Şözleşmeliden kadroya geçtim maaşım hala aynı