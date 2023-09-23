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Editörler : crops35
Üniversite memurluğu mu yoksa memleketine yakın kit kurumunda memurluk mu ?
Merhaba arkadaşlar sizce üniversitede memleketimize uzak bir yerde 657 memurluk mu yoksa memleketimize yakın kit kurumlarında memurluğu mu tercih edersiniz ? (Üniversite memurluğu İstanbul da)
Merhaba arkadaşlar sizce üniversitede memleketimize uzak bir yerde 657 memurluk mu yoksa memleketimize yakın kit kurumlarında memurluğu mu tercih edersiniz ? (Üniversite memurluğu İstanbul da)
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