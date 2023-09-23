Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : Renjiro


23 Eylül 2023 14:07
AB projesi

Değerli hocalarım. AB'nin fonladığı projeleri nereden öğrenebilirim? AB projesi hazırlarken nelere dikkat edilmelidir? aydınlatacak hocam var mıdır acaba?

Çok Yazılan Konular

Doçent Adayları Hakkında Yapılan Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği İncelemeleri2023 Mart DOÇENTLİK Başvuruları - Sorular, cevaplar, gelişmelerMeslek yuksekokullarına Dr.Ögr.ÜyesiMYO Dr.ögr.üyesi alım sorunsalı Akademisyenlikte yaşAkademisyen Maaşları2023 Ekim Dönemi Doçentlik BaşvurularıYükseköğretim (YÖK,ÜAK,ÖSYM ve Vakıf-Devlet Üniversiteleri) İşlemleri Hukuki Paylaşım Platformu2023 Akademik Kadro İzinleriDoktora mezunuyum işsizim

Sözlük

Dilruba 2 Fridanın Vazgeçme Eşiği Ve Mektubu 2 fatih koparan 2 nohut 1 hebb teorisi 1 elalem 1 evladım 2 yanlış anlaşılan şarkı sözleri 2 İzmir Köpek Otelleri 1 Yağlı güreş 1

Son Haberler

Esnafa kargo şoku: Kargoya verdiği 325 bin lira değerinde altın kaybolduBakan Tekin: Meslek liseleri öğrencilerimize çok iyi bir gelecek vadediyorHAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan 'kıdem tazminatı' açıklamasıHızlı tren hizmeti alan il sayısı 52'ye çıkacakAnkara'daki ücretsiz ulaşım tartışmasında parka çekilen otobüs sayısı 21 oldu

Editörün Seçimi

Ocakta oran %55 olur mu?Enflasyon canavarı tüik ve yüzde talep eden memurlar2024 Memur Zam Oranı Toplu Sözleşme Dahil (%15).Hayatımı değiştirmek istiyorumMülakat/Sertifika olsun isteyen Zekasına değil dayısına güvenen Türk gençliği.Dövmeli jandarma personeli Disiplin soruşturması, Soruşturmanın gizliliği ihlaliPolislere Neden Unvan Değişikliği Sınavı YokMutlu değilim dostlar var mı bu meslekte mutlu olan?Şözleşmeliden kadroya geçtim maaşım hala aynı