Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


23 Eylül 2023 14:32
koordinatör öğretmen

arkadaşlar merhaba.

koordinatör öğretmene en fazla kaç işletme ve öğrenci verilebilir?

24 saat ek ders karşılığı kaç öğrenciye veya işletmeye tekabül eder?

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