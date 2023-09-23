yer değişikliği eş durumu acil yardım ?

arkadaşlar eşim farklı bit şehirde belediyede memur ben Ankara'da bir üst kurulda memurum benim eşimin yanına gidecek bir kurumum yok torpil olmadan ne yapabiliriz eşimi getirmek adına tecrübe eden varsa yardım edebilir mi ?

arkadaşlar eşim farklı bit şehirde belediyede memur ben Ankara'da bir üst kurulda memurum benim eşimin yanına gidecek bir kurumum yok torpil olmadan ne yapabiliriz eşimi getirmek adına tecrübe eden varsa yardım edebilir mi ?