Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


23 Eylül 2023 15:09
Doğum sonrası doğum izni

Doğum öncesi 37 40 arası zorunlu izinde iken raporu olan öğretmen raporunu kuruma ilettikten sonra 37. Haftada doğum yapması halinde ; sisteme işlemiş 37. 40 arası hamilelik haftasina dair raporu bu raporla aynı hafftaya denk gelen doğum yaptığına dair raporunu iletince kaç hafta izin kullanır ? Normalde 3 hafta doğum öncesi 37 40 haftaları kapsayan; 8 hafta doğum sonrası olmak üzere 11 hafta olmali.

Ama şu durumda 37 de zorunlu izne ayrılmış öğretmen aynı haftada doğum yapınca izin durumu ne oluyor ? 37 40 arası rapor varken üzerine gelen doğum raporu ile aynı haftalarda 2 kez raporlu olma durumu nasıl çözülüyor

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