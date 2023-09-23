Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


23 Eylül 2023 16:12
Donem tayini kadro nasil belirleniyor

Mrb bilen biri yardimci olabilir mi? Ocak ve temmuz donemlerinde acilan tayin listelerindeki kdrolar neye gore belirleniyor? Benim branşim eczane teknikeri ve son tayinlere baktim hic munhal kadro yok. Oncesinde bir talep toplama gibi bir sey oluyor mu?


yldrcell
Şef
23 Eylül 2023 18:11

illa talep toplama oluyorda şöyle düşün mesela benim çalıştığım hastanede 3000 fazla personel vardı fakat ecz tek 5i geçmez böyle düşün ne kadar çok kadro olursa o kadar çok münhal açılır

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