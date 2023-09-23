Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


23 Eylül 2023 16:51
gsb personel güvenlik soruşturmasi
gsb destek personeli temizlik olarak atandim belgelerimi verdim güvenlik veya arşiv soruşturması ne kadar sürer acaba

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