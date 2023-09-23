Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


23 Eylül 2023 17:06
Banka Borcu Yapılandırma
Bankaya borcumdan dolayı yasal takibe düştüm. Daha sonra avukat ile yapılandırma anlaşması imzaladım. Bu aylarda bitecek taksitim fakat ayrıca bı masraf borcu çıkarılıyor mu dosya ile alakalı bilen var mı

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