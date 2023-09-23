Banka Borcu Yapılandırma

Bankaya borcumdan dolayı yasal takibe düştüm. Daha sonra avukat ile yapılandırma anlaşması imzaladım. Bu aylarda bitecek taksitim fakat ayrıca bı masraf borcu çıkarılıyor mu dosya ile alakalı bilen var mı

Bankaya borcumdan dolayı yasal takibe düştüm. Daha sonra avukat ile yapılandırma anlaşması imzaladım. Bu aylarda bitecek taksitim fakat ayrıca bı masraf borcu çıkarılıyor mu dosya ile alakalı bilen var mı