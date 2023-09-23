KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Editörler : **sude**


23 Eylül 2023 17:16
AÖF önlisanstan AUZEF lisansa geçiş

Merhaba, ben AUZEf çocuk gelişimi lisans programına kayıt başvurusunu kaçırdım aynı bölüm AÖF de önlisans olarak var ve. Kayıtlar devam ediyor, eğer ben AÖF den önlisanstan mezun olursam AUZEf lisansa DGS olmadan kayıt yapabilir miyim? Yani 3. Sınıftan devam edebilir miyim. Yanıtlarsanız çok sevinirim. Bu kayıtları da kaçırmak istemiyorum

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