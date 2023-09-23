Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


23 Eylül 2023 17:38
Üniversite Hastanesinden Devlet Hastanesine
merhaba arkadaşlar aktif bir şekilde üniversite hastanesinde hemşire olarak çalışıyorum ama devlet hastanesine geçiş yapmak istiyorum bu konuda dilekçe yazmam gerekirse il sağlık müdürlüğüne mi yoksa kendi hastanememi dilekçe yazmam gerekiyor

hsnd
Başbakan Müsteşarı
23 Eylül 2023 18:00
Kendinize gidecek bir kurum ayarlamadan dilekçe yazmanızın pek bir önemi yok.
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