Üniversite Hastanesinden Devlet Hastanesine

merhaba arkadaşlar aktif bir şekilde üniversite hastanesinde hemşire olarak çalışıyorum ama devlet hastanesine geçiş yapmak istiyorum bu konuda dilekçe yazmam gerekirse il sağlık müdürlüğüne mi yoksa kendi hastanememi dilekçe yazmam gerekiyor

merhaba arkadaşlar aktif bir şekilde üniversite hastanesinde hemşire olarak çalışıyorum ama devlet hastanesine geçiş yapmak istiyorum bu konuda dilekçe yazmam gerekirse il sağlık müdürlüğüne mi yoksa kendi hastanememi dilekçe yazmam gerekiyor