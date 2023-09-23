Kamu Personeli \ Kadrolu işçiler ile taşeron firma personeli
Editörler : crops35


23 Eylül 2023 18:21
Klinik Destek Personeli Eş Durumu Tayin

Öncelikle herkese iyi forumlar nişanlım klinik destek personeli olarak çalışmakta , tanışmamızdan önce tayin istemesinden dolayı tayini farklı bir ile çıktı ben askeri personelim bu yaz düğün yapmayı düşünüyoruz eş durumumuz ne zaman netleşir ne kadar sürer .

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