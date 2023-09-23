Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


23 Eylül 2023 18:23
2 yıla 1 kademe
Doğuda ve kalkınmada oncelıklı bir ilde çalısıyorum. Son yapılan dogu gorevı affıyla 2 yıla 1 kademe alamayacagımızı soyledıler doğrumu acaba ? bilgisi olan var mı

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