Doğuda ve kalkınmada oncelıklı bir ilde çalısıyorum. Son yapılan dogu gorevı affıyla 2 yıla 1 kademe alamayacagımızı soyledıler doğrumu acaba ? bilgisi olan var mı

Doğuda ve kalkınmada oncelıklı bir ilde çalısıyorum. Son yapılan dogu gorevı affıyla 2 yıla 1 kademe alamayacagımızı soyledıler doğrumu acaba ? bilgisi olan var mı