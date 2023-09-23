Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


23 Eylül 2023 19:41
Mülakat Hakkinda
Merhaba arkadaslar bakanlik teşkilatına Şoförlük için sözlük mülakata çagrıldım D-E ehliyet istemislerdi,daha önce giden bilgisi olan var mi ne kullandırıyorlar nasıl oluyor aşamalar,Teşşekürler

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