Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


23 Eylül 2023 19:49
Türkçe ortalaması 70 olmayan geçemeyecek

:)) Eğitimde bir çağ açıp kapanıyor. Hadi bakalım türkçe öğretmenleri notları şişirmeye başlayın şimdiden :))

Temel yamuk ama üst katları düzeltmeye çalışıyorlar :D


guerlian
Şube Müdürü
23 Eylül 2023 19:59

ŞÖK ne güne duruyor?

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