Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


23 Eylül 2023 19:58
Danıştay 1. Ceza Dairesi Hakkında

Geçtiğimiz hafta içi çarşamba günü, Yani 20 Eylül 2023 Çarşamba günü memurlar.net sitesi https://www.memurlar.net/haber/1076242/danistay-1-dairesinin-kararlari-idari-karar-mi-yoksa-mahkeme-karari-midir.html adresinde

Danıştay 1. Dairesinin kararları 'idari karar mı' yoksa 'mahkeme kararı mıdır?'

başlığı altında. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun bir kararını yayınladı.

Benimde bu konuda yazacaklarım var. Ancak şu an değil. Şimdilik başlığı açıp gidiyorum. Daha sonra bu konuda kapsamlı olarak görüşlerimi yazacağım. Bu sene mart ayında benimle Danıştay 1. dairesinin benimle ilgili verdiği bir karar da zihnimi çok meşgul etmişti.

Danıştay 1. Dairesinin kararları 'idari karar mı' yoksa 'mahkeme kararı mıdır?'

Bu konuda bilgisi, tecrübesi olan forumdaşların da bu başlık altına yorumlarını beklerim.

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