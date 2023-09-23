Gündem \ Ekonomi
Editörler : ecoekonomist


23 Eylül 2023 20:11
Yatırım fonu olan var mı kazançlı mi?
ne kadar kazandırıyor

hsnd
Başbakan Müsteşarı
23 Eylül 2023 20:13
Size ne kadar lazım? Bu nasıl soru? Hepsinin kazancı değişkendir.
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