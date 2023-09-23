belediyede sosyal denge tazminatınız ne kadar

sizin sosyal denge tazminatınız ne kadar ? ve hangi belediyede çalışıyorsunuz az önce başka şehirden belediyede çalışan bir arkadaşıma sordum 6500Tl alıyorlarmış bu bizimkinin 3katına denk geliyor

sizin sosyal denge tazminatınız ne kadar ? ve hangi belediyede çalışıyorsunuz az önce başka şehirden belediyede çalışan bir arkadaşıma sordum 6500Tl alıyorlarmış bu bizimkinin 3katına denk geliyor