Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


23 Eylül 2023 21:11
belediyede sosyal denge tazminatınız ne kadar
sizin sosyal denge tazminatınız ne kadar ? ve hangi belediyede çalışıyorsunuz az önce başka şehirden belediyede çalışan bir arkadaşıma sordum 6500Tl alıyorlarmış bu bizimkinin 3katına denk geliyor

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