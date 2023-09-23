Meslekte Yeni Dahiliye Uzmanı, Ortopedist, Pratisyen Hekim ve hemşireMaaşı

Kesin maaş veriyorum: Yıllık 230 bin dolar.

Günde bakılan hasta sayısı:15-20. Günaşırı nöbet yok.

Burada ortopedistler yılda ortalama 500 bin doları geçiyor. Keza cerrahi tüm alanlar bu seviyede. Dahili branş uzmanları da 200-300 bin dolar civarı.

Görülen saygı inanılmaz.

Yeni başlayan pratisyen hekimler yıllık 150 bin dolar civarı kazanırken, hemşire maaşları yılda ortalama 40 bin dolar civarı.

Eğer hemşireler doktora yaparlarsa 50 bin dolar alıyorlar senede.

Eğer bunun da üzerine 2 sene okursa hemşireler; acilde doktor gözetiminde reçete yazabiliyorlar. Başlarında en az bir pratisyen hekim olmak kaydı ile reçete yazabilen bu hemşireler ise yılda 60-70 bin dolar kazanabiliyor.

Yani doktoralı, 2 sene ek eğitimli, zaten 4 sene lisansiyer, reçete yazıp hasta muayene eden hemşireler Amerika Birleşik Devletleri'nde üçte bir pratisyen hekim maaşı almaktalar. Gerçekten iyi kazananları yarım pratisyen hekim maaşı alıyor.