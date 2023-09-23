Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


23 Eylül 2023 21:24
Mehil müddetinde rapor ve maaş

İyi günler arkadaşlar mehil müddetinin dördüncü gününde trafik kazası geçirdim 4 tane kırığım var 3 ay civarı raporlu kalacağım bu dönem içerisinde maaş konusu ne olur? Daha önce böyle bir durum yaşayan duyan var mı?


wero
Aday Memur
23 Eylül 2023 21:25

Maaşımı alabilmek için bir yol var mı?


Patron006
Aday Memur
23 Eylül 2023 22:10
EGM sağlık daireyi ara net bilgi al

Patron006
Aday Memur
23 Eylül 2023 22:12
0 312 4624622

wero
Aday Memur
23 Eylül 2023 22:17

Teşekkür ederim.

Patron006, 1 saat önce
EGM sağlık daireyi ara net bilgi al
Toplam 4 mesaj

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