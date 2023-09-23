Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


23 Eylül 2023 21:28
Aday Memur Ücretsiz İzin Kullanabilir m ?

15/02/2018 tarihinden 21/02/2022 tarihleri arasında

sözleşmeli zabıt katibi olarak çalışmakta iken farklı bir sınava girerek açıktan atama ile yine Adalet Bakanlığı uhdesinde farklı bir unvanla 21/02/2022

tarihinden beri kadrolu memur olarak görev yapmaktayım. Bugün itibariyle 5

yıllık hizmet süremi doldurmuş olmam, fakat asaletimin henüz onaylanmamış

olması durumları göz önünde bulundurulduğunda 657 sayılı DMK 108/E bendi

gereğince 1 yıla kadar ücretsiz izin hakkımı kullanabilir miyim ? Bu konuda

görüşlerinizi bekliyorum. Saygılarımla..

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