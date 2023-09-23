Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


23 Eylül 2023 21:28
Aday Memur Ücretsiz İzin Kullanabilir mi ?

15/02/2018 tarihinden 21/02/2022 tarihleri arasında

sözleşmeli zabıt katibi olarak çalışmakta iken farklı bir sınava girerek açıktan atama ile yine Adalet Bakanlığı uhdesinde farklı bir unvanla 21/02/2022

tarihinden beri kadrolu memur olarak görev yapmaktayım. Bugün itibariyle 5

yıllık hizmet süremi doldurmuş olmam, fakat asaletimin henüz onaylanmamış

olması durumları göz önünde bulundurulduğunda 657 sayılı DMK 108/E bendi

gereğince 1 yıla kadar ücretsiz izin hakkımı kullanabilir miyim ? Bu konuda

görüşlerinizi bekliyorum. Saygılarımla..


Bozkurtbakışlı
Aday Memur
24 Eylül 2023 01:51
Kullanamazsın. Asaletin onaylanmadan eski çalışmışlıkların birleştirilemez.

emree0840
Aday Memur
24 Eylül 2023 11:55

birleştirmelik bi durumyok hocam.eski hizmetim dolayısıyla yıllık iznim devretti. durum aynı değilmi

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Cezaevinde gece nöbetiAdalet Çalışanları Birlik Olma VaktiCTE ve adliye personeli hkGörevde Yükselme Yazılı Sınav SonuçlarıSonradan engelli olan infaz korumanın durumu?Araç logosu hakkındaGörevde yükselmeAday Memur Ücretsiz İzin Kullanabilir mi ?bam ve bim hkMübaşirler zabıt katipliğine nasıl geçer

Sözlük

Haldi 1 market pizzası 1 Zerengökçe 1 Okul hayatında yaşanan travmalar 1 basmati pirinci 1 günahım boynuna 1 evde meyve kurutma 1 pazar sabahı erken kalkmak 2 mekke 2 Lost 1

Son Haberler

%0 Faizli 20.000 TL Fırsatı!Bahçeli'den eski İçişleri Bakanı Soylu'ya 'destek' açıklaması2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Açıklamalı İYEP Uygulama Takvimi yayımlandıKarabağ'ın sembol şehri Şuşa, '2024 İslam Dünyası Kültür Başkenti' seçildiTogg'un gelin arabası olmasını isteyen genç çiftin hayali gerçekleşti

Editörün Seçimi

Ocakta oran %55 olur mu?Enflasyon canavarı tüik ve yüzde talep eden memurlar2024 Memur Zam Oranı Toplu Sözleşme Dahil (%15).Hayatımı değiştirmek istiyorumMülakat/Sertifika olsun isteyen Zekasına değil dayısına güvenen Türk gençliği.Dövmeli jandarma personeli Disiplin soruşturması, Soruşturmanın gizliliği ihlaliPolislere Neden Unvan Değişikliği Sınavı YokMutlu değilim dostlar var mı bu meslekte mutlu olan?Şözleşmeliden kadroya geçtim maaşım hala aynı