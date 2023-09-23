KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


23 Eylül 2023 21:36
Orta okul sosyal bilgiler dersi için kaynak önerisi

Merhaba,

Değerli öğretmen arkadaşlarım

Orta okul birinci sınıf öğrencisi bir çocuğa sosyal bilgiler dersi için soru çözüp tekrar yapabileceği bir kaynak önerebiliir misiniz? Benim branşım dışında ve anne baba biraz cahil insanlar yardımcı olmak istiyorum. Fikir veren ve yazanlara şimdiden teşekkür ederim.

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