Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


23 Eylül 2023 21:46
Biyolog becayiş

Bursa Devlet hastanesindeyim. İzmire ya da bursada herhangi bir halk sagligina geçiş yapmak istiyorum


yldrcell
Şef
23 Eylül 2023 21:50

işiniz çok zor malesef

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

İzin konusu yardımHekim dışı sağlık personeli taban katsayısı hk.Ağır engelli yakını tayini sonuçlandıEş Durumunda PDCT.C. Hükümeti, Memurunun Refahını Önemsemiyor Hatta Hiçe sayıyor.Sağlık bakanlığı ünvan değişikliği mülakat sorularısağlık bakanlığı raporlu iken mazeret tayiniEş durumu Biyolog becayişMemurluk yemini

Sözlük

evladım 2 Yanlış Evlilik 3 denetim 1 elalem 1 svastika 1 Yağlı güreş 2 orta düzey bir evlilik için en az 25 bin tl bütçe gerekmesi 2 İzmir Köpek Otelleri 1 truva 1 Göbeklitepe 1

Son Haberler

Eski hakem Bülent Yıldırım'ın eşi Bilnur Fidan Yıldırım hayatını kaybetti1040 personelle uyuşturucu operasyonu: 1 ton 530 kilogram esrar ele geçirildiTürkiye'nin 'en hızlı' posta güvercini 505 kilometreyi 9 saatte uçtuBakan Fidan: Ermenistan fırsatı iyi değerlendirmeliAdalet Bakanı Yılmaz Tunç : Vesayetçi bir ruh anayasamıza işlemiş

Editörün Seçimi

Ocakta oran %55 olur mu?Enflasyon canavarı tüik ve yüzde talep eden memurlar2024 Memur Zam Oranı Toplu Sözleşme Dahil (%15).Hayatımı değiştirmek istiyorumMülakat/Sertifika olsun isteyen Zekasına değil dayısına güvenen Türk gençliği.Dövmeli jandarma personeli Disiplin soruşturması, Soruşturmanın gizliliği ihlaliPolislere Neden Unvan Değişikliği Sınavı YokMutlu değilim dostlar var mı bu meslekte mutlu olan?Şözleşmeliden kadroya geçtim maaşım hala aynı